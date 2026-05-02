Юрист объяснила, что грозит за оплату покупки чужой картой

Человеку за оплату покупки в магазине чужой картой может грозить лишение свободы, заявила РИА Новости первый заместитель руководителя аппарата Ассоциации юристов России Арина Мурашкина. По ее словам, это возможно в том случае, если будет доказан факт кражи или мошенничества.

Если владелец карты не просил о покупке и не осознавал списание средств, то действия можно расценивать как кражу с банковского счета, что наказывается лишением свободы до шести лет со штрафом до 80 тыс. рублей, — отметила эксперт.

Если же платеж сопровождался обманом или злоупотреблением доверия, то это можно расценивать как мошенничество. В зависимости от размера ущерба наказание может составлять до 10 лет лишения свободы, подчеркнула Мурашкина. При этом не имеет значения, чья карта использовалась — родственника, коллеги или друга, — риск уголовной ответственности есть всегда, резюмировала юрист.

Ранее адвокат Игорь Запоточный рассказал, что передавать банковскую карту третьим лицам запрещено. Если банк узнает об этом, то он может заблокировать карту, отказать в операциях или расторгнуть договор. Специалист уточнил, что все операции по карте считаются совершенными ее владельцем.