Юрист объяснила, что грозит за оплату покупки чужой картой

День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 мая 2026 в 10:49

Юрист Мурашкина: за оплату покупки чужой картой может грозить до 10 лет тюрьмы

Подписывайтесь на нас в MAX

Человеку за оплату покупки в магазине чужой картой может грозить лишение свободы, заявила РИА Новости первый заместитель руководителя аппарата Ассоциации юристов России Арина Мурашкина. По ее словам, это возможно в том случае, если будет доказан факт кражи или мошенничества.

Если владелец карты не просил о покупке и не осознавал списание средств, то действия можно расценивать как кражу с банковского счета, что наказывается лишением свободы до шести лет со штрафом до 80 тыс. рублей, — отметила эксперт.

Если же платеж сопровождался обманом или злоупотреблением доверия, то это можно расценивать как мошенничество. В зависимости от размера ущерба наказание может составлять до 10 лет лишения свободы, подчеркнула Мурашкина. При этом не имеет значения, чья карта использовалась — родственника, коллеги или друга, — риск уголовной ответственности есть всегда, резюмировала юрист.

Ранее адвокат Игорь Запоточный рассказал, что передавать банковскую карту третьим лицам запрещено. Если банк узнает об этом, то он может заблокировать карту, отказать в операциях или расторгнуть договор. Специалист уточнил, что все операции по карте считаются совершенными ее владельцем.

Общество
Россия
банковские карты
мошенничество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.