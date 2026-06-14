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14 июня 2026 в 11:36

Политолог ответил, могут ли США и Иран возобновить боевые действия

Политолог Блохин: США и Иран могут использовать тактику разовых ударов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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США и Иран могут использовать тактику разовых ударов, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, таким способом стороны попытаются усилить переговорные позиции.

Я думаю, что [возобновление военных действий между США и Ираном] возможно. Но это могут быть даже не полномасштабные боевые действия, а разовые удары. Главная цель таких разовых ударов ― это как раз усиление переговорной позиции. Поэтому сейчас все пытаются, по крайней мере в медийном пространстве, показать, что они победители, и друг другу сыплют ультиматумы с максималистскими требованиями, ― сказал Блохин.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив откроют для судоходства после подписания меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. По его словам, такая договоренность входит в число ключевых пунктов будущего соглашения.

До этого главный экономист госкорпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач выразил мнение, что хаос на Ближнем Востоке — это продуманная операция США по восстановлению контроля над нефтью. По его мнению, захват венесуэльского черного золота, удары по Ирану и территориальные претензии на Гренландию — звенья одной цепи.

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