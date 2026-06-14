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14 июня 2026 в 11:04

«Адская боль»: Бузова рассказала о кошмарах после операции

Певица Ольга Бузова призналась, что ее боль в колене не проходит после уколов

Ольга Бузова Ольга Бузова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, что по-прежнему страдает от сильных болей в коленях. В своем Telegram-канале она сообщила, что, помимо физических страданий, ее преследуют кошмары, из-за которых она не может спать.

Проснулась в 1:56 от того, что мне снился кошмар <...> Как будто с каждым днем сильнее болит. 12-го после операции я вообще ничего не соображала, долго приходила в себя. Вчера как будто показалось, что полегче. Но ночью и сегодня это просто адская боль. Мне делают уколы, естественно, но все равно болит, — заявила певица.

Бузова призналась, что старается не поддаваться жалости к себе и настраивается на скорое выздоровление. Тем не менее подавленного состояния избежать не удается. Она отметила, что слезы наворачиваются сами собой — от боли и ощущения беспомощности. Артистка поблагодарила поклонников за слова поддержки и призвала их беречь свое здоровье.

Ранее пиар-директор артистки Антон Богославский сообщил, что российская телеведущая перенесла хирургическое вмешательство из-за травмы ноги. Он добавил, что операция продолжалась несколько часов.

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