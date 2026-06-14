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14 июня 2026 в 11:19

Дмитриев объяснил задержание Великобританией танкера в Ла-Манше

Дмитриев: власти Британии пытаются отвлечь внимание от проблем с миграцией

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
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Британские власти задержанием танкера в Ла-Манше пытаются отвлечь внимание общественности от проблем с миграцией, заявил в соцсети X глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он отметил, что Лондону нужно заняться перехватом беженцев, которые совершают преступления против британцев.

Стармер, вместо того чтобы перехватывать своих иммигрантов, которые насилуют, калечат и обезглавливают британцев, пытается отвлечь Великобританию эскалацией конфликта, — написал Дмитриев.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что военные королевства захватили в проливе Ла-Манш танкер Smyrtos, якобы принадлежащий так называемому российскому теневому флоту. Эта операция стала первой подобной для Соединенного Королевства.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Военно-морские силы Франции задержали в Атлантическом океане нефтяной танкер «Тагор», следовавший из России. Он рассказал, что операцию провели в открытом море при поддержке некоторых союзников Парижа, в том числе Великобритании.

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