Дмитриев объяснил задержание Великобританией танкера в Ла-Манше Дмитриев: власти Британии пытаются отвлечь внимание от проблем с миграцией

Британские власти задержанием танкера в Ла-Манше пытаются отвлечь внимание общественности от проблем с миграцией, заявил в соцсети X глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он отметил, что Лондону нужно заняться перехватом беженцев, которые совершают преступления против британцев.

Стармер, вместо того чтобы перехватывать своих иммигрантов, которые насилуют, калечат и обезглавливают британцев, пытается отвлечь Великобританию эскалацией конфликта, — написал Дмитриев.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что военные королевства захватили в проливе Ла-Манш танкер Smyrtos, якобы принадлежащий так называемому российскому теневому флоту. Эта операция стала первой подобной для Соединенного Королевства.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Военно-морские силы Франции задержали в Атлантическом океане нефтяной танкер «Тагор», следовавший из России. Он рассказал, что операцию провели в открытом море при поддержке некоторых союзников Парижа, в том числе Великобритании.