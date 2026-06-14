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14 июня 2026 в 11:26

«Скоро закончится»: Развожаев пообещал остановить атаки БПЛА на Севастополь

Развожаев: Севастополь скоро покончит с налетами дронов ВСУ

Фото: Социальные сети
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Власти Севастополя в ближайшее время внедрят новые оборонительные системы, которые полностью исключат возможность подлета украинских беспилотников к береговой линии, заявил губернатор Михаил Развожаев в интервью информационной службе «Вести». По его словам, нынешние атаки на город стали следствием ложного ощущения безнаказанности у украинского руководства.

Такое вот всевластие, что ли, наверное, представляется киевскому режиму сегодня. Конечно, оно скоро закончится. И когда мы с этим закончим, мы с этим обязательно закончим и найдем способ, чтобы их дроны к береговой черте не приближались. Это в самое ближайшее время произойдет, — сказал он.

Ранее первый заместитель председателя думского комитета по обороне, депутат от партии «Родина» Алексей Журавлев призвал нанести удары по заводам, изготавливающим беспилотники для украинской армии, в ответ на атаку БПЛА на Севастополь. Парламентарий также подчеркнул, что не менее важной задачей является разрушение логистических цепочек противника на территории Украины.

Кроме того, заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Москва не станет прибегать к зеркальным мерам в ответ на обстрел украинскими войсками музейного комплекса «Оборона Севастополя». По словам политика, симметричный вариант ответа исключен, поскольку существуют иные приоритетные цели.

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