Адвокат ответил, можно ли давать банковскую карту родственнику

Передавать банковскую карту третьим лицам запрещено, рассказал KP.RU адвокат Игорь Запоточный. Он отметил, что в таком случае банк имеет право на блокировку.

Банковская карта привязана к конкретному клиенту. Передача ее третьим лицам обычно запрещена. Если банк узнает об этом, он может заблокировать карту, отказать в операциях, расторгнуть договор, — рассказал Запоточный.

Адвокат подчеркнул, что все операции по карте считаются совершенными ее владельцем. По его словам, сама по себе оплата чужой картой с разрешения владельца не является преступным деянием.

Ранее финансист Андрей Бархота рассказал, что для избежания блокировки карты следует указывать причину перевода между своими счетами. По его словам, нетипичные для финансовой активности клиента операции могут вызвать у банка подозрения.