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09 июня 2026 в 15:05

Госдума приняла второй пакет мер против кибермошенничества

Госдума обязала банки компенсировать клиентам потери от кибермошенников

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект, обязывающий банки принимать дополнительные меры защиты от кибермошенников, сообщает ТАСС. Кредитные организации обяжут компенсировать потерянные клиентами средства в рамках возбужденных уголовных дел при невыполнении этих обязательств.

Инициатива входит во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству. Она предполагает отказ в проведении подозрительных операций после обращения в систему «Антифрод», а также шестичасовой период охлаждения для повторных переводов.

Если клиент настаивает на транзакции или отправляет подтверждение отмененного перевода, вступает в силу шестичасовой период охлаждения. В течение этого времени банк вправе не исполнять распоряжение клиента, даже подкрепленное подтверждением. В случае если финансовое учреждение не остановило подозрительную операцию или проигнорировало период охлаждения, оно возмещает утерянные средства по заявке клиента. Возмещение ущерба возможно исключительно в рамках возбужденного уголовного дела, подчеркивается в законе.

Ранее Госдума приняла закон, который создает в России единую базу данных уникальных идентификаторов мобильных устройств. Данная информационная система будет содержать сведения о разрешенных и запрещенных к использованию на территории России IMEI-кодах (позволяют однозначно идентифицировать устройство в сети оператора).

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