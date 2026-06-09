Госдума одобрила создание базы мобильных телефонов россиян

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтении закон о создании в России единой базы данных уникальных идентификаторов мобильных устройств, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. Документ входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками.

Система будет содержать данные о запрещенных к использованию на территории России IMEI-кодах (позволяют однозначно идентифицировать устройство в сети оператора). В частности, операторы должны будут передавать в базу информацию об идентификаторах телефонов абонентов.

Если в базе данных содержится запрет на использование IMEI-кода, оператор не будет оказывать услуги связи с его применением. Также пользователю откажут в обслуживании, если будет установлено, что с одним и тем же номером используется чужое устройство.

До этого эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов рассказал, что гражданам России не будут отключать телефоны в связи с созданием базы уникальных номеров мобильных устройств (IMEI). По его словам, данное новшество нацелено на противодействие мошенническим действиям.