19 декабря 2025 в 14:15

IT-эксперт развеял слухи о блокировке смартфонов россиян из-за базы IMEI

IT-эксперт Мясоедов: россиянам не будут отключать телефоны из-за создания IMEI

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Гражданам России не будут отключать телефоны в связи с созданием базы уникальных номеров мобильных устройств (IMEI), заявил NEWS.ru эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов. По его словам, данное новшество нацелено на противодействие мошенническим действиям.

IMEI — это уникальный идентификационный номер устройства, который невозможно стереть. Он зашит буквально в материнскую плату, ядро устройства-девайса. И создание единой базы — это ответ на все проблемы и вызовы, связанные с мошенничеством. Иначе говоря, этот реестр номеров делается для того, чтобы государство и частные игроки рынка могли четко понимать, с какого устройства осуществляется звонок. Я думаю, что во многом у людей возникают страхи, что сейчас их IMEI появится в какой-то базе или заблокируют устройство, или каналы поставки, и все станет дороже. Это не об этом. Если вы купите смартфон в официальном магазине, его ни за что не заблокируют в будущем, — пояснил Мясоедов.

Он подчеркнул, что IMEI используется для того, чтобы различать добросовестных пользователей от недобросовестных. По словам эксперта, в этом нет никаких скрытых мотивов или попыток слежки. Он также отметил, что это не связано с попытками очистить рынок смартфонов или борьбой с серым импортом.

Как это будет работать? У вас идет какой-то звонок, есть подозрение в его нелегальности. Оператор сопоставляет информацию об этом номере с той базой, которая существует. Если он находится в базе данных с легальным IMEI, который в свое время при продаже устройства был зарегистрирован, оператор понимает, что звонок легальный, с реального девайса от реального человека. Если же он вдруг видит, что идут какие-то непонятные звонки с номеров, вроде бы зарегистрированных в России, но при этом в базе этих IMEI нет, что это значит? Это значит, что эти сим-карты могли засунуть в какой-нибудь симбокс и осуществляются какая-нибудь нелегальная деятельность, — добавил Мясоедов.

Ранее заместитель главы Минцифры РФ Дмитрий Угнивенко заявил, что в России начнут присваивать IMEI-коды в 2026 году. По его словам, привязка номера к конкретным телефонам позволит определить, что сим-карта не используется в беспилотниках.

смартфоны
россияне
мошенники
телефоны
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
