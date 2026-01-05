Умные очки, гибкие смартфоны: какие гаджеты нас точно удивят в 2026 году

В 2026 году ожидается выход целого ряда необычных гаджетов от мировых брендов. Многие из них удивят россиян своей функциональностью. На какие топовые цифровые новинки следует обратить внимание — в материале NEWS.ru.

Смарт-очки от Apple

Как ожидается, корпорация Apple представит к концу следующего года свои первые умные очки. IT-гигант готовится выпустить гаджет осенью 2026-го. Согласно появившимся в западных СМИ утечкам, очки окажутся совершенно новым продуктом бренда и будут работать на основе модели генеративного искусственного интеллекта. При этом устройство получит форму обычных очков, а не шлема дополненной реальности, как, например, Vision Pro.

С помощью таких смарт-очков пользователь сможет записывать видео и делать фотографии, созваниваться с друзьями, получать пошаговые инструкции от голосового помощника, а также воспроизводить музыкальные композиции и видеофайлы. Причем основой девайса станет голосовой ассистент — старый добрый Siri. Однако его функционал должны значительно улучшить перед запуском продукта.

По некоторым данным, новый гаджет будет похож на умные очки, которые ранее создали Ray-Ban и Meta (признана в РФ экстремистской организацией, деятельность запрещена), однако, вероятно, окажется еще умнее.

Впрочем, стоит помнить о том, что особенности умных очков от Facebook и Ray-Ban позволяют отнести девайс к устройствам для негласного получения информации, сообщили в ФСБ в ответ на вопрос, можно ли считать их тайным шпионским устройством. Гаджет умеет записывать видео с двух камер и имеет индикатор, который включается при записи. В ведомстве сослались на примечание 1 к статье 138.1 УК РФ.

Революционные смартфоны

В мире смартфонов, похоже, тоже грядет настоящая революция. Анонсирован выход Xiaomi 17 Pro Max. Согласно различным утечкам, его глобальный запуск может состояться уже в январе.

Обсуждаемый аппарат, а также его уменьшенная версия Xiaomi 17 Pro отличаются прежде всего наличием экрана на задней панели. Это позволяет просматривать уведомления, управлять мультимедиа и выполнять другие действия, не взаимодействуя с основным дисплеем.

Также этот экран можно использовать и для того, чтобы делать селфи на заднюю камеру. Дополнительный дисплей предлагается задействовать даже для видеоигр. Xiaomi 17 Pro Max оснащен мощным аккумулятором емкостью 7500 мАч — это намного больше, чем у большинства телефонов.

Xiaomi 17 Pro Max Фото: Xiaomi

Ожидается также, что в 2026 году Apple представит первый собственный раскладной смартфон с гибким дисплеем. Первая «раскладушка» Apple должна получить название Ultra.

Согласно предварительным данным, толщина «раскладушки» в раскрытом состоянии составит всего 4,5 мм, поэтому для целостности конструкции ей потребуется очень прочная рамка. Смартфон оснастят четырьмя камерами, в том числе парой основных датчиков на 48 Мп каждый. Одним из них будет либо телеобъектив, либо сверхширокоугольный сенсор. Остальные две новые камеры Center Stage на 18 Мп, предназначенные для селфи и видеозвонков, расположатся на внешнем и внутреннем дисплеях.

Нестандартные часы: измеряют давление и уровень глюкозы

Смарт-часы Apple Watch 2026 года, судя по всему, претерпят значительный редизайн и будут оснащены восемью датчиками вместо четырех в текущей модели.

Согласно имеющейся в открытых источниках информации, в грядущей линейке Apple Watch Series 11, включая новые Apple Watch Ultra 3, появится функция измерения артериального давления. Скорее всего, Apple воспользуется оптическим методом, требующим разовой калибровки через медицинский тонометр. Apple Watch, возможно, не будут показывать точные цифры, а просто предупредят, если возникнут подозрительно высокие или низкие показатели.

Другая поистине прорывная функция — неинвазивное определение уровня глюкозы в крови. Такая технология работает без единого прокола — ее активно разрабатывают уже несколько лет.

Беспроводные наушники без Bluetooth

В начале 2026 года Huawei запустит в продажу FreeBuds Pro 5 — первые наушники с поддержкой NearLink Audio. Что это такое? Речь идет о новейшей технологии, обещающей звук без потерь, низкую задержку и более стабильное соединение по сравнению с Bluetooth.

FreeBuds Pro 5 Фото: Huawei

Фактически FreeBuds Pro 5 стали первым устройством с NearLink Audio. Такая система обеспечивает передачу звука со скоростью до 16 Мбит/с — это значительно выше стандартных показателей Bluetooth. Корпорация Huawei презентует новинку как конкурента AirPods Pro 3. В наушниках обновлена система активного шумоподавления. Гаджет выйдет в четырех расцветках: Snow White, Frost Silver, Earth Gold и Sky Blue.

По оценкам маркетологов, FreeBuds Pro 5 привлекут внимание тех, кто ищет беспроводные наушники с качественным звуком и продолжительным временем работы.

Умное кольцо: удобство и технологии в одном флаконе

В следующем году мы станем свидетелями появления нового умного кольца. Речь о Samsung Galaxy Ring 2 — гаджет, как ожидается, ознаменует эволюцию умных устройств. Устройство, вероятно, сохранит элегантный и легкий дизайн из титана с тремя вариантами устойчивых к царапинам покрытий.

Samsung Galaxy Ring 2 Фото: Samsung

Скорее всего, Galaxy Ring 2 получит улучшенную батарею, способную работать до семи дней без подзарядки. Не обойдется и без активного использования искусственного интеллекта: с помощью ИИ будут анализироваться такие данные, как уровень стресса, глубина сна и уровень физической активности. Устройство, как ожидается, станет частью экосистемы Samsung, интегрируясь с другими гаджетами, такими как смартфоны и часы Galaxy.

В числе других новаций — куда более точные, чем раньше, сенсоры для мониторинга здоровья, включая измерение уровня кислорода в крови и частоты сердечных сокращений. Ожидаемая цена пока неизвестна, но, вероятно, она может стартовать от $300–400.

