Новые iPhone 17: стоит ли покупать, цены, где и когда старт продаж в России

Apple провела традиционную осеннюю презентацию новой продукции. Компания представила линейку смартфонов iPhone 17, наушники AirPods Pro 3 и серию смарт-часов Apple Watch последнего поколения. Чем эти гаджеты отличаются от более старших моделей, сколько они будут стоить в РФ, когда начнутся продажи — в материале NEWS.ru.

Что нового в смартфонах iPhone 17

Базовая модель iPhone 17 впервые в истории получила увеличенный с 6,1 до 6,3 дюйма дисплей с частотой 120 Гц. Также смартфон оснастили фирменным 3-нм-чипом Apple A19. По сравнению с прошлогодней моделью новинка на 20% мощнее.

Также Apple отказалась от старой 12-мегапиксельной фронтальной камеры, заменив ее на совершенно новый датчик на 18 мегапикселей с технологией Central Stage. Новый смартфон поддерживает ИИ-систему Apple Intelligence, однако для пользователей из России эта функция недоступна.

iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max получили цельнометаллический корпус из алюминия со стеклянной вставкой для беспроводной зарядки, а также новую систему охлаждения с испарительной камерой. Заявлена оранжевая расцветка. Новые Pro-версии iPhone имеют лучшую батарею среди всех смартфонов компании — она способна обеспечить до 39 часов просмотра видео. Теперь все iPhone в базовой модификации имеют 256 ГБ, а iPhone 17 Pro Max получил максимальную версию на 2 ТБ.

Какой из новых iPhone будет самым популярным

Наибольший интерес для массового потребителя представляет увеличение автономности iPhone на 30%, а также улучшение камеры, заявил в разговоре с NEWS.ru IT-эксперт Сергей Белов. Что касается популярности моделей, то, по его мнению, в лидерах будут Pro-версии и обычная.

iPhone 17 Фото: Wu Xiaoling/XinHua/Global Look Press

«Будет ли популярна при этом модель Air? Мне кажется, это менее вероятно. В частности, из-за худших возможностей его камеры. Я думаю, интерес к 17-й версии будет больше, чем при выходе 16-й или 15-й. Но при этом все равно спрос будет сохраняться умеренным. То есть, несмотря на заявленные характеристики, это примерно то же самое устройство, которое нам продают еще со времен 12-го iPhone. Скорее всего, существенный рост спроса может быть только при каком-то кардинальном изменении или введении в продуктовую линейку какого-то нового устройства, например складного телефона», — поделился мнением Белов.

По мнению представителя «М.Видео-Эльдорадо», у новой линейки iPhone есть заметные изменения, которые могут быть интересны российской аудитории. Например, базовый iPhone 17 получил увеличенную диагональ дисплея, поддержку частоты обновления 120 Гц и ускоренную зарядку — до 50% за 20 минут, отметил он.

«Флагманские модели iPhone 17 Pro и Pro Max получили серьезное обновление камер: теперь в них используется система из трех сенсоров по 48 Мп, а фронтальные камеры во всей линейке улучшены с 12 до 18 Мп. Apple также продолжает внедрять программные функции, например, Center Stage, которая автоматически удерживает пользователя в центре кадра даже при движении», — сказал представитель компании.

Он добавил, что новинки Apple — это не только обновление «железа», но и развитие программных решений, которые соответствуют современным трендам и потребностям пользователей.

Какую суперновинку презентовала Apple

Также на презентации показали совершенно новый смартфон — сверхтонкий iPhone 17 Air с титановым корпусом. Его толщина — всего 5,6 миллиметра. Модель имеет 6,5-дюймовый дисплей с частотой 120 Гц и яркостью до 3000 нит. По заявлениям производителя, это самый прочный смартфон Apple.

iPhone Air стал первым смартфоном компании, который поддерживает только eSIM. Он имеет основную камеру с разрешением 48 мегапикселей и селфи-камеру — на 18 мегапикселей. Также заявлена поддержка одновременной съемки на тыльную и переднюю камеры.

iPhone 17 Air Фото: Wu Xiaoling/XinHua/Global Look Press

По мнению западных экспертов, ультратонкий iPhone Air станет самым востребованным смартфоном компании. Возможно, он окажется мостиком к первому складному iPhone, который планируют выпустить через год. Управляющий партнер Deepwater Asset Management Джин Манстер уточнил, что iPhone 17 Air не будет очень дешевым, но получит для работы достаточно памяти. Издержки Apple растут, поэтому компания не может удерживать низкую цену на устройства, уточнил специалист.

Сколько стоят новые модели iPhone

На презентации были объявлены цены на новую продукцию компании Apple. Так, iPhone 17 обойдется пользователям в $799, iPhone Air стоит $999, iPhone 17 Pro — $1099, iPhone 17 Pro Max — $1199. В конце презентации Тим Кук анонсировал снижение цен на младший iPhone 16e, представленный в феврале.

Продажи стартуют 19 сентября. Предзаказ на новые устройства будет доступен уже с 12 сентября в Соединенных Штатах и ряде других стран, а российские покупатели смогут приобрести гаджеты в ближайшее время после старта мировых продаж.

Также корпорация Apple провела плановое обновление своего продуктового портфеля вслед за представлением новых смартфонов. Компания официально прекратила продажи сразу четырех предыдущих моделей iPhone через свой сайт и авторизованных реселлеров. Список снятых с производства устройств включает iPhone 15, iPhone 15 Plus, а также флагманские iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Данное решение является традиционной практикой компании, которая ежегодно обновляет ассортимент после сентябрьских презентаций.

Какие функции добавили в часы и наушники Apple

Компания Applе представила новые наушники AirPods Pro 3. В них встроен датчик для измерения пульса, усовершенствована система активного шумоподавления и добавлена функция мгновенного перевода в реальном времени.

AirPods Pro 3 Фото: Apple

Новая модель «яблочных» наушников также поступит в продажу 19 сентября. Стартовая цена гаджета составит $249. Ожидается, что интеграция пульсометра откроет пользователям новые возможности для мониторинга здоровья без необходимости использования дополнительных устройств.

В Apple Watch нового поколения добавлена функция измерения артериального давления, а также улучшенная технология мониторинга сна. В активном режиме гаджет может проработать без подзарядки до 24 часов. Apple Watch SE 3 впервые получили функцию постоянно активного дисплея Always-On-Display, а также поддержку распознавания некоторых жестов. Модель Ultra 3 отличается более ярким дисплеем, поддержкой спутниковой связи, а также увеличенным аккумулятором, обеспечивающим автономность до 42 часов.

Также в компании объявили цену на новое поколение умных часов. Так, Apple Watch SE 3 будут стоить $249, Apple Watch S11 — $399, Apple Watch Ultra 3 — $699.

