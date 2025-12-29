Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 13:54

Назван гаджет, от выпуска которого отказалась Apple

Компания Apple отказалась от выпуска AirPods в желтом и розовом цветах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Корпорация Apple отказалась от планов выпуска наушников AirPods в нескольких цветах, выпустив их исключительно в белом варианте, сообщает MacRumors. Решение было принято уже в процессе разработки, несмотря на создание прототипов в стиле iPhone 5c. Об этом свидетельствуют фотографии желтых и розовых образцов, опубликованные инсайдером.

Издание сослалось на коллекционера техники Apple под ником Kosutami, который выложил в соцсети X снимки так и не вышедших наушников. По его словам, эти прототипы, внешне похожие на AirPods первого поколения, были раскрашены в стиль пластикового iPhone 5c, представленного в 2013 году.

Издание предположило, что изначально было разработано пять цветовых вариантов гарнитуры. Таким образом, единственными цветными наушниками в линейке Apple остаются премиальные AirPods Max.

Ранее стало известно, что главными новыми функциями iPhone 18 Pro станут сенсор распознавания лица Face ID, впервые размещенный под поверхностью экрана, и основная камера с переменной диафрагмой. Релиз флагманского продукта Apple ожидается в 2026 году.

Apple
AirPods
наушники
гаджеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Скончалась исполнительница песни «Прекрасное далеко»
Врач ответила, существует ли безопасная доза алкоголя
В Сбере ответили на слухи о сбоях в работе своих приложений
Венки от Путина, речь Меньшовой, Собянин: как прошло прощание с Алентовой
Стало известно, где именно похоронили Алентову
Пожилого мужчину «обварило» кипятком в ванной
Премьер Польши оценил сроки мирных переговоров по Украине
IT-эксперт ответил, сколько будет стоить разработка игры Call of Duty в РФ
В ФШР отреагировали на поведение Карлсена после поражения от Артемьева
Германия сократила экспорт оружия на Украину почти в семь раз
Корпоративные банкротства в США достигли исторического максимума
Полпредом кабмина в судах вместо Барщевского стал Степанов
Покинувший РФ автопроизводитель решил зарегистрировать два товарных знака
Раскрыто место будущего захоронения Брижит Бардо
Гималайский медведь в Московском зоопарке впервые впал в спячку
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир в преддверии Нового года
В АТОР ответили, как не столкнуться с проблемами при въезде в Таиланд
На Западе заявили, что Путин переиграл Зеленского перед встречей с Трампом
«Не хватило амбиций»: гроссмейстер Шипов о выступлении Артемьева на ЧМ
Песков назвал решение, которым Зеленский может прекратить конфликт
Дальше
Самое популярное
Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.