Назван гаджет, от выпуска которого отказалась Apple Компания Apple отказалась от выпуска AirPods в желтом и розовом цветах

Корпорация Apple отказалась от планов выпуска наушников AirPods в нескольких цветах, выпустив их исключительно в белом варианте, сообщает MacRumors. Решение было принято уже в процессе разработки, несмотря на создание прототипов в стиле iPhone 5c. Об этом свидетельствуют фотографии желтых и розовых образцов, опубликованные инсайдером.

Издание сослалось на коллекционера техники Apple под ником Kosutami, который выложил в соцсети X снимки так и не вышедших наушников. По его словам, эти прототипы, внешне похожие на AirPods первого поколения, были раскрашены в стиль пластикового iPhone 5c, представленного в 2013 году.

Издание предположило, что изначально было разработано пять цветовых вариантов гарнитуры. Таким образом, единственными цветными наушниками в линейке Apple остаются премиальные AirPods Max.

Ранее стало известно, что главными новыми функциями iPhone 18 Pro станут сенсор распознавания лица Face ID, впервые размещенный под поверхностью экрана, и основная камера с переменной диафрагмой. Релиз флагманского продукта Apple ожидается в 2026 году.