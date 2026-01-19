Сотрудникам органов власти Дании необходимо отказаться от использования на службе наушников с Bluetooth, в том числе от AirPods, сообщает местная газета Ingeniøren со ссылкой на Службу внешней разведки страны. Такая рекомендация связана с риском прослушки на фоне напряженной ситуации с притязаниями Соединенных Штатов на Гренландию.

На фоне крайне напряженной ситуации с притязаниями американского президента Дональда Трампа на Гренландию Служба разведки вооруженных сил (FE) порекомендовала некоторым властям не использовать наушники с Bluetooth и AirPods на службе, — говорится в публикации.

По данным газеты, эксперты давно знают, что технология Bluetooth имеет уязвимые места. При этом аналогичные рекомендации получили и сотрудники датской полиции.

Ранее бывший депутат Верховной рады Игорь Марков предположил, что при возможной аннексии Гренландии президент США может заложить основы более справедливого мира. По его мнению, в сложившейся ситуации больше никто не будет задавать России вопросы по поводу начала специальной военной операции на Украине и пытаться ущемить ее интересы.