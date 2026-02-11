Зимняя Олимпиада — 2026
Опальный депутат пожаловался на прослушку в машине

Латвийский депутат Росликов заявил о прослушке в автомобиле

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Лидер латвийской парламентской партии «Стабильность!», депутат Рижской думы Алексей Росликов сообщил об обнаружении в личном автомобиле прослушивающего устройства и системы слежения. В своем Telegram-канале политик заявил, что уведомил государственные структуры и ожидает прибытия специалистов.

В машине нашли прослушку и системы слежения! Все госструктуры информированы — ждем специалистов, — говорится в сообщении.

По его словам, в машине обнаружены оборудование для отслеживания передвижений и два микрофона. Сотрудники полиции зафиксировали их наличие, но не стали изымать оборудование. Парламентарий отметил, что снять такие системы могут только специалисты Службы государственной безопасности Латвии, куда он планирует обратиться 12 февраля.

Ранее Росликов заявил, что ему грозит до 25 лет лишения свободы за поддержку России и защиту русскоязычного населения. Политик отметил, что этот судебный процесс покажет, насколько Европа боится правды. На заседании сейма он раскритиковал притеснение русскоязычных, после чего большинство парламентариев проголосовало за его удаление из зала.

