Российский ученый рассказал о выдворении из Латвии

Российский востоковед и кореевед Андрей Ланьков в своем Telegram-канале признался, что причины решения иммиграционной службы Латвии, которая предписала ему немедленно покинуть территорию на основании решения МИД, неизвестны. По его словам, в страну он приехал впервые за 30 лет.

Формально мне об этом ничего неизвестно. Никаких объяснений о том, почему меня навечно изгнали из Латвии (в которой я провел четыре часа после 30-летнего перерыва), в показанных мне и адвокатам документах не содержалось, — написал Ланьков.

По словам эксперта, он не планирует предпринимать каких-либо действий в связи с инцидентом, так как не видит в этом смысла. Ланьков уже благополучно пересек границу и находится в Эстонии. Он поблагодарил друзей и незнакомых людей, которые помогли ему с транспортом и логистикой.

Ранее российский постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский сообщил о направлении официального обращения верховному комиссару организации по проблемам русскоязычных жителей Латвии. Он отметил, что латвийская сторона отклонила претензии Москвы, однако в ОБСЕ заверили, что вопрос принят к рассмотрению.