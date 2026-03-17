«Плевок» Солнца обернулся масштабной магнитной бурей

Магнитная буря может опуститься на Землю 19 марта из-за выброса плазменного облака на Солнце, сообщил Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. Предполагается, что ее мощность достигнет уровня G2 — G3.

Средняя расчетная скорость выброшенного к Земле плазменного облака составляет около 670 км/с. На транзит от Солнца до Земли плазме потребуется чуть больше 60 часов. С учетом времени формирования вчерашней вспышки (примерно 15 часов по московскому времени), приход вещества к планете ожидается в четверг, 19 марта 2026 года, в диапазоне от 4 до 6 утра, — уточнили ученые.

Специалисты отмечают, что магнитная буря в период своего максимального воздействия может достичь уровня G2 — G3. Вероятность усиления до G4 составляет примерно 1-3%. Магнитная активность Земли оценивается по шкале с пятью уровнями, где G5 соответствует «экстремальной» мощности, а G1 — «низкой».