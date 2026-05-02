Граждан США предупредили о серьезной террористической угрозе в Лондоне

Посольство США в Лондоне предупредило своих граждан о террористической угрозе на территории Великобритании, соответствующее сообщение было опубликовано на сайте дипмиссии. Параллельно британские власти повысили национальный уровень террористической угрозы до «серьезного».

В посольстве призвали американцев проявлять повышенную бдительность в общественных местах, включая школы, больницы, церкви, туристические зоны и транспортные узлы. Также подчеркивается необходимость учитывать текущую ситуацию с безопасностью в стране.

