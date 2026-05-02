02 мая 2026 в 02:21

Граждан США предупредили о серьезной террористической угрозе в Лондоне

Посольство США в Лондоне предупредило граждан о террористической угрозе

Посольство США в Лондоне предупредило своих граждан о террористической угрозе на территории Великобритании, соответствующее сообщение было опубликовано на сайте дипмиссии. Параллельно британские власти повысили национальный уровень террористической угрозы до «серьезного».

В посольстве призвали американцев проявлять повышенную бдительность в общественных местах, включая школы, больницы, церкви, туристические зоны и транспортные узлы. Также подчеркивается необходимость учитывать текущую ситуацию с безопасностью в стране.

Ранее сын британского медиамагната Пола Маршалла, бывший участник группы Mumford & Sons Уинстон Маршалл, предложил радикальный способ борьбы с нелегальной миграцией через Ла-Манш. Он призвал построить через пролив плавучую стену, оснащенную минами.

До этого премьера Великобритании Кира Стармера освистали и встретили враждебными лозунгами во время его визита в еврейский район Голдерс-Грин, где произошло вооруженное нападение на прохожих. На кадрах, транслировавшихся в прямом эфире, местные жители откровенно выражали недовольство политиком.

