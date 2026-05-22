В ФСБ раскрыли число предотвращенных в России терактов ФСБ: в России с начала года предотвратили около 80 терактов

По оценкам Национального антитеррористического комитета, с начала 2026 года в России предотвращено 101 преступление террористической направленности, в том числе 78 терактов, — подчеркнули в федеральной службе безопасности.

Ранее в Республике Дагестан было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. В СК по региону сообщили, что мужчина подозревается в приготовлении к террористической деятельности и изготовлению взрывчатых веществ. Мужчину завербовали кураторы из международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории РФ.

До этого житель Калининградской области был приговорен к 21 году лишения свободы. Его признали виновным в государственной измене, а также в подготовке теракта по заданию представителя ВСУ.