Работа спасателей на месте трагедии в Старобельске встала по вине ВСУ

Поисковую операцию в Старобельске приостановили из-за угроз атаки ВСУ

Поисково-спасательные работы на месте обрушения общежития колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики временно остановили из-за угрозы повторного удара Вооруженных сил Украины, сообщили в МЧС России. Под завалами продолжают находиться люди, передает ТАСС.

Из-за угрозы повторной атаки в Старобельске на месте обрушения общежития проведение поисково-спасательных работ приостановлено, — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что 35 человек получили ранения при ударе ВСУ по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа. По словам главы региона Леонида Пасечника, двоих пострадавших удалось поднять на поверхность, они переданы медикам. Часть учащихся осталась под завалами.

В момент атаки в здании находились 86 человек в возрасте от 14 до 18 лет. По словам Пасечника, повреждения также получили административные здания, магазины и частные дома.

Также появилась информация, что более 10 человек находятся под завалами общежития в Старобельске после удара украинского беспилотника. Позже спасатели извлекли тело погибшего студента из-под завалов атакованного ВСУ общежития колледжа.