Стало известно, откуда ВСУ могли наносить удары по колледжу в ЛНР Военэксперт Матвийчук: ВСУ ударили по колледжу в ЛНР из Херсонской области

Вооруженные силы Украины могли атаковать колледж в Луганской Народной Республике из Херсонской области, предположил в беседе с NEWS.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, украинские войска намеренно атаковали мирное население, спланировав свои действия.

Дроны [в ЛНР] летели явно по прямой, с Украины, а вернее, из Херсонской области или территорий ДНР, которые еще находятся под контролем ВСУ. Использовались обычные беспилотники. Не западные, а те, что собираются прямо на поле боя. Это был явно точный и спланированный удар, целенаправленно били по детям, пока они мирно спали. Во-первых, мои соболезнования всем жителям ЛНР. Во-вторых, мое презрение [Владимиру] Зеленскому (президент Украины. — NEWS.ru) и всей его шайке, презрение Украине. Абсолютно бесчеловечный поступок. Так поступили США, когда нанесли удар по иранской школе для девочек, — сказал Матвийчук.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что при атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа пострадали 35 человек. По его словам, спасатели продолжают разбирать завалы, нескольких пострадавших подняли на поверхность и передали медикам.