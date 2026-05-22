Паводки в Бурятии набирают обороты из-за снега Режим повышенной готовности ввели в двух районах Бурятии из-за паводков

В Закаменском и Тункинском районах Бурятии ввели режим повышенной готовности. В регионах ухудшилась ситуация с паводками, также в некоторых улусах выпал снег, сообщили в каналах районов в мессенджере МАКС.

Сегодня утром на всей территории Закаменского района введен режим «Повышенная готовность», — отметили в администрации.

Известно, что в Закаменском районе под угрозой подтопления оказались 13 участков, а в Тункинском — 20 участков. Местами высота снежного покрова составляет 12–15 сантиметров. Днем при плюсовой температуре он может начать таять, что приведет к увеличению паводковых вод.

Ранее двое мужчин погибли после того, как их унесло в бурную реку во время паводка в Красноярском крае. По предварительной информации, моторную лодку на реке Большая Кеть начало быстро сносить в районе деревни Тархово Енисейского округа. На борту были двое мужчин в возрасте 54 и 64 лет.

Также премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что на восстановление автомобильных дорог, поврежденных весенним половодьем, направят около 1,8 млрд рублей. Речь шла о региональных, межмуниципальных и местных трассах в Омской и Оренбургской областях, а также Забайкальском крае.