22 мая 2026 в 11:37

Паводки в Бурятии набирают обороты из-за снега

Режим повышенной готовности ввели в двух районах Бурятии из-за паводков

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Закаменском и Тункинском районах Бурятии ввели режим повышенной готовности. В регионах ухудшилась ситуация с паводками, также в некоторых улусах выпал снег, сообщили в каналах районов в мессенджере МАКС.

Сегодня утром на всей территории Закаменского района введен режим «Повышенная готовность», — отметили в администрации.

Известно, что в Закаменском районе под угрозой подтопления оказались 13 участков, а в Тункинском — 20 участков. Местами высота снежного покрова составляет 12–15 сантиметров. Днем при плюсовой температуре он может начать таять, что приведет к увеличению паводковых вод.

Ранее двое мужчин погибли после того, как их унесло в бурную реку во время паводка в Красноярском крае. По предварительной информации, моторную лодку на реке Большая Кеть начало быстро сносить в районе деревни Тархово Енисейского округа. На борту были двое мужчин в возрасте 54 и 64 лет.

Также премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что на восстановление автомобильных дорог, поврежденных весенним половодьем, направят около 1,8 млрд рублей. Речь шла о региональных, межмуниципальных и местных трассах в Омской и Оренбургской областях, а также Забайкальском крае.

