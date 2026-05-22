22 мая 2026 в 12:14

В Минпромторге назвали число дронов, которое Россия может произвести за год

Минпромторг: Россия способна производить 15 млн беспилотников в год

Василий Шпак Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Российская промышленность способна ежегодно производить до 15 млн беспилотников различных видов и классов, заявил на пресс-конференции в ТАСС замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак. По его словам, речь идет обо всех типах беспилотных авиационных систем — от самых легких до наиболее тяжелых.

Если говорить про производственные мощности про все беспилотные авиационные системы для всех видов назначений, которые мы можем в стране произвести, оценка наша всех видов и классов, начиная с самых легких и кончая самыми тяжелыми, я думаю, что наша промышленность сегодня в год миллионов 15 произвести в состоянии совершенно точно, — сказал Шпак.

Замглавы Минпромторга отметил, что ключевым вопросом остается не объем выпуска, а эффективность применения беспилотников. По его словам, отрасли необходимо сосредоточиться на производстве востребованной продукции, обеспечивающей экономический эффект.

Он также подчеркнул важность глубокой локализации производства и развития собственных технологий для повышения конкурентоспособности конечной продукции. Речь идет, в частности, о создании современной электроники, совершенствовании алгоритмов и использовании более конкурентных материалов.

Ранее Народный фронт сообщил, что в России при участии бригады спецназа ВДВ разработали воздушный ретранслятор «Одиссей», который увеличивает дальность полета беспилотников на десятки километров. Разработчиков поддерживает структура организации — Кулибин-клуб.

