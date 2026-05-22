22 мая 2026 в 13:05

Российские дипломаты поднимут тему удара по Старобельску в ОБСЕ

Полянский: Россия потребует от ОБСЕ осудить атаку на колледж в Старобельске

Дмитрий Полянский Дмитрий Полянский Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Российская сторона намерена поднять тему атаки на студенческое общежитие и учебный корпус колледжа в Старобельске в ходе предстоящих контактов с профильными структурами ОБСЕ, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при организации Дмитрий Полянский. Дипломатическое ведомство планирует обратить особое внимание международного сообщества на целенаправленный удар по гражданскому объекту.

Мы, разумеется, поднимем этот вопрос в контактах с профильными структурами ОБСЕ, прежде всего — с БДИПЧ, будем добиваться осуждения этой террористической атаки, — подчеркнул Полянский.

Ранее стало известно, что уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова готовит обращение представителям ООН и ОБСЕ в связи с ночной атакой ВСУ на учебный корпус и общежитие в ЛНР. Она добавила, что ожидает от международных организаций реакции на преднамеренный удар по гражданскому объекту. Уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока выехала на место для оказания помощи пострадавшим.

До этого зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что ответ ВС РФ на удар ВСУ по общежитию в ЛНР заставит Украину горько пожалеть. По его словам, только самые серьезные ответные действия со стороны Москвы смогут остановить агрессию Киева против мирных граждан.

Власть
Россия
Дмитрий Полянский
ОБСЕ
