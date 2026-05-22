В Брянске призвали увековечить память погибших железнодорожников

Депутат Брянской областной Думы, руководитель движения «Россия православная» Михаил Иванов призвал посмертно наградить брянских железнодорожников, погибших от удара украинского дрона на станции Унеча. По его словам, сказанным NEWS.ru, ответственные за атаку на мирных граждан будут наказаны в соответствии с законом.

В результате удара украинского беспилотника по маневровому тепловозу на станции Унеча погибли трое железнодорожников. Это мирные люди, которые не держали в руках оружия. Они работали, обеспечивали движение поездов, перевозку грузов, связь между городами. Это не военная цель. Это террористический акт. И те, кто отдал приказ, и те, кто его исполнил, — убийцы. Они ответят перед Богом и перед законом. Я предлагаю ходатайствовать о посмертном награждении погибших железнодорожников государственными наградами — медалью «За отвагу» или орденом Мужества, — поделился Иванов.

Он подчеркнул, что семьи погибших железнодорожников не должны быть брошены в беде. По словам депутата, им необходимо оказать всестороннюю поддержку и привлечь к помощи благотворительные организации и общественные объединения.

Ранее пресс-служба Московской железной дороги сообщила, что ВСУ атаковали беспилотниками железнодорожную станцию Унеча в Брянской области. Один из тепловозов получил повреждения. Инцидент произошел во вторник, 12 мая.