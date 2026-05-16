Суд вынес пожизненный приговор оператору БПЛА ВСУ

Суд заочно приговорил оператора БПЛА ВСУ к пожизненному сроку за атаку в Брянске

В России заочно вынесен приговор по делу об атаке беспилотника в Брянской области, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Фигурант дела, оператор БПЛА Дмитрий Примаков получил пожизненное лишение свободы за совершение теракта.

Суд заочно назначил Примакову наказание в виде пожизненного лишения свободы, с отбытием части назначенного наказания в тюрьме сроком на семь лет, а остальной части в исправительной колонии особого режима, — сказано в сообщении.

Подчеркивается, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. Речь идет о 26-летнем операторе БПЛА, который действовал в составе украинской пограничной структуры.

Ранее жилой частный дом получил повреждения из-за атаки ВСУ на Брянск, сообщил региональный оперштаб. В результате ударов нет пострадавших. Отмечается, что за ночь в Брянской области сбили 13 беспилотников ВСУ.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО уничтожили более 40 вражеских дронов в регионе. Атаке подверглись город Таганрог и 11 районов области. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки. Готовим картофель «Айдахо»: горчица, паприка, масло — и получится вкуснота
Вместо надоевшей жареной и вареной картошки. Готовим картофель «Айдахо»: горчица, паприка, масло — и получится вкуснота

