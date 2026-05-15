Минимум 40 беспилотников лишились «крыльев» в небе над Ростовской областью Слюсарь: силы ПВО уничтожили 40 летевших в направлении Ростовской области БПЛА

В ночь на 15 мая Ростовская область вновь подверглась массированной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Силы противовоздушной обороны уничтожили более 40 вражеских дронов, сообщил в своих социальных сетях губернатор Юрий Слюсарь.

Атаке подверглись город Таганрог и 11 районов области: Чертковский, Боковский, Верхнедонской, Обливский, Орловский, Советский, Миллеровский, Кашарский, Милютинский, Шолоховский и Тарасовский. Информация о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступала, данные будут уточняться.

Ранее сообщалось, что удар дронов Вооруженных сил Украины по двум многоэтажным домам в Рязани привела к гибели трех человек. Губернатор региона Павел Малков проинформировал, что 12 человека пострадали, включая детей.

Также силы противовоздушной обороны Министерства обороны России уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве. Мэр столицы Сергей Собянин в своих социальных сетях уточнил, что на местах падения обломков работают экстренные службы.

До этого стало известно, что в течение 14 мая российские силы противовоздушной обороны вели интенсивную работу по отражению воздушной атаки со стороны Украины. За период с 08:00 до 23:00 дежурные расчеты ПВО перехватили и ликвидировали 38 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Сбитые дроны были обнаружены над территориями восьми российских регионов.