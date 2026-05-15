Силы ПВО расправились с 38 украинскими беспилотниками Минобороны РФ: силы ПВО сбили 38 украинских БПЛА за 15 часов

В течение 14 мая российские силы противовоздушной обороны вели интенсивную работу по отражению воздушной атаки со стороны Украины. За период с 08:00 до 23:00 дежурные расчеты ПВО перехватили и ликвидировали 38 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны России.

По данным военного ведомства, сбитые дроны были обнаружены над территориями восьми российских регионов. Речь идет о Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской областях, а также Республике Крым.

14 мая с 08:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской областей и Республики Крым, — говорится в сообщении.

За 15 часов непрерывной работы силы ПВО отразили массированную попытку прорыва воздушного пространства России. Наибольшее количество целей фиксировалось в приграничных зонах, что свидетельствует о попытке нанести удары по прифронтовой и тыловой инфраструктуре.

Ситуация в регионах, подвергшихся воздушной угрозе, полностью контролируется военными. Работа средств ПВО продолжается в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник целенаправленно атаковал здание школы в Васильевке, однако детонации удалось избежать. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что на месте происшествия работают оперативные службы.