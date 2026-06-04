В Нижнем Новгороде отразили атаку беспилотников ВСУ

Ночью в Нижнем Новгороде была отражена атака беспилотников, сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем канале в мессенджере МАКС. Он также добавил, что повреждений зафиксировано не было, никто не пострадал.

Сегодня ночью на территории большого Нижнего Новгорода была отражена атака БПЛА. Специалистами проверены места падения обломков, которые не коснулись городской инфраструктуры, — следует из сообщения.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о продолжающейся атаке ВСУ с использованием беспилотников. ПВО и мобильные огневые группы отразили нападение, сбив более 20 БПЛА. Обломки дрона упали на территорию садоводческого товарищества на Северной стороне и повредили фасад дома в селе Фруктовое.

До этого стало известно, что за сутки российские системы ПВО сбили 754 беспилотника и шесть реактивных снарядов HIMARS, произведенных в США. Также были уничтожены шесть управляемых авиабомб.