«Правительство будет следить»: Новак о ценах на АЗС Новак: цены на заправках растут не выше инфляции

Ситуация на внутреннем рынке топлива остается стабильной, а цены на АЗС растут в пределах инфляции, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме. Он добавил, что правительство и Министерство энергетики следят за происходящим на топливном рынке.

В настоящее время ситуация стабильна, и цены на заправках вертикально-интегрированных компаний и большинства заправок растут на уровне не выше инфляции. Поэтому правительство вместе с федеральным центром и Министерством энергетики будут внимательно за этим следить, — заявил он.

Ранее Новак подтвердил, что правительство России может ввести запрет на экспорт дизельного топлива для производителей. По его словам, пока в этом нет необходимости. Он также отметил, что ряд российских нефтеперерабатывающих заводов ушли на внеплановые ремонты.

До этого Новак выразил мнение, что мировой рынок топлива пока не ощутил в полной мере последствий энергокризиса из-за ближневосточного конфликта. Он добавил, что смягчить их помогли запасы.