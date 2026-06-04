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04 июня 2026 в 10:54

«Правительство будет следить»: Новак о ценах на АЗС

Новак: цены на заправках растут не выше инфляции

Александр Новак Александр Новак Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Ситуация на внутреннем рынке топлива остается стабильной, а цены на АЗС растут в пределах инфляции, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме. Он добавил, что правительство и Министерство энергетики следят за происходящим на топливном рынке.

В настоящее время ситуация стабильна, и цены на заправках вертикально-интегрированных компаний и большинства заправок растут на уровне не выше инфляции. Поэтому правительство вместе с федеральным центром и Министерством энергетики будут внимательно за этим следить, — заявил он.

Ранее Новак подтвердил, что правительство России может ввести запрет на экспорт дизельного топлива для производителей. По его словам, пока в этом нет необходимости. Он также отметил, что ряд российских нефтеперерабатывающих заводов ушли на внеплановые ремонты.

До этого Новак выразил мнение, что мировой рынок топлива пока не ощутил в полной мере последствий энергокризиса из-за ближневосточного конфликта. Он добавил, что смягчить их помогли запасы.

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