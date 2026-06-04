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04 июня 2026 в 10:32

Смолов раскрыл, почему не хочет возвращаться в футбол

Смолов заявил, что не хочет возвращаться в футбол из-за снижения уровня игры

Федор Смолов Федор Смолов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Бывший футболист сборной России Федор Смолов летом прошлого года принял решение не искать себе клуб из-за своих впечатлений от современного футбола, об этом спортсмен рассказал в интервью Владу Аганову. Он отметил, что ему сейчас не импонирует то, что происходит с игрой.

Футбол, который сейчас происходит, не очень импонирует. Очень мало мысли, больше бестолковой беготни, меньше мастерства. Мне как футболисту, с моим набором качеств, сложнее себя проявить, — прокомментировал спортсмен.

Ранее сообщалось, что бывший футболист сборной России Федор Кудряшов попал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Мотоцикл, которым управлял спортсмен, столкнулся с автомобилем скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали, у него травма левого предплечья.

До этого Хвича Кварацхелия, грузинский вингер французского клуба «Пари Сен-Жермен», стал первым футболистом из постсоветского пространства, чья рыночная стоимость достигла €140 млн (11,72 млрд рублей). Стоимость игрока выросла на €50 млн (4,19 млрд рублей) после обновления оценок игроков чемпионата Франции.

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