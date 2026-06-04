Лантратова рассказала, как помогла россиянину вернуться из китайской тюрьмы

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла россиянину по имени Александр вернуться домой из Китая после отбытия наказания за незаконное пересечение границы. Мужчина потерял связь с семьей на несколько месяцев, написала в мессенджере МАКС омбудсмен.

Александр Ч. уехал в Таиланд. Там у него возникли проблемы с документами. Позже он сообщил родным, что уже находится в Китае. По его словам, он пересек границу со стороны Лаоса и оказался в полиции. После этого связь с ним пропала. Родные не знали, где он. В каком состоянии. Сможет ли вернуться домой, — написала Лантратова.

Как выяснилось впоследствии, мужчина находился в городе Мохан на границе КНР с Лаосом, отбывая наказание за незаконное пересечение границы и ожидая решения иммиграционной полиции о возвращении в Россию. Близкие россиянина обратились к омбудсмену за помощью, после чего аппарат Лантратовой направил ходатайства в МИД России с просьбой оказать консульско-правовое содействие и организовать скорейшее возвращение соотечественника.

Ранее уполномоченный по правам человека в России рассказала, что более 80 семей удалось воссоединить после того, как дети были разлучены в ходе спецоперации. В этих семьях воспитывается 50 детей, добавила Лантратова.