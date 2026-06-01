Более 80 разлученных в ходе СВО семей воссоединились

Более 80 семей удалось воссоединить после того, как дети были разлучены в ходе спецоперации, рассказала ТАСС уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. В этих семьях воспитывается 50 детей, добавила она.

Кроме того, мы сейчас ведем большую работу по воссоединению семей, которые из-за утери документов, из-за других сложностей были вынуждены расстаться. И вот на данный момент нам удалось помочь воссоединить порядка 80 семей, — сказала Лантратова.

Ранее уполномоченный по правам человека в России сообщила, что в ближайшее время планируется встреча с омбудсменом Верховной рады Украины. Кроме того, стороны намерены обсудить вопросы возвращения жителей Курской области и посещения военнопленных.

До этого омбудсмен заявила, что Россия должна увековечить память детей, погибших от ударов ВСУ, и не допустить повторения подобных трагедий. Она напомнила о недавней атаке на колледж в Старобельске, где погиб 21 студент, и об ударе по Геническу, унесшем жизнь шестилетнего мальчика.

