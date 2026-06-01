01 июня 2026 в 14:59

В МИД России раскрыли хитрый план США и Израиля против Ирана

МИД России: Вашингтон и Тель-Авив втягивают арабов в войну с Тегераном

Георгий Борисенко Георгий Борисенко Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Вашингтон и Тель-Авив намеренно втягивают арабские страны в вооруженный конфликт с Тегераном, чтобы помешать арабо-иранскому сближению, заявил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко на форуме «Россия — Ближний Восток». По словам дипломата, которые передает ТАСС, в действиях США и Израиля четко прослеживается желание подорвать нормализацию, наметившуюся в последние годы.

В действиях американцев и израильтян четко прослеживается стремление к подрыву арабо-иранской нормализации, наметившейся в предыдущие годы, и к вовлечению арабов в военное противостояние с иранцами, — говорится в сообщении.

Ранее Борисенко заявил, что в Москве встревожены тем, что эскалация на Ближнем Востоке затронула Ливан и привела республику на грань гуманитарной катастрофы. Россия рассчитывает, что Ливан не позволит разжечь новый гражданский конфликт.

Кроме того, французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро объявил, что Париж инициирует созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с военной операцией Израиля в Ливане. Он охарактеризовал действия израильской стороны как «серьезную ошибку» и заявил, что ни у кого нет оправдания для продвижения армии Израиля вглубь ливанской земли.

Власть
США
Израиль
Иран
МИД РФ
