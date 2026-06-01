01 июня 2026 в 13:00

В Иране обозначили условие для восстановления доступа к Ормузскому проливу

Депутат Коусари: Ормузский пролив разблокируют, если США вернут активы Ирану

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Modis Team/Nasa Gsfc/Keystone Press Agency/Global Look Press
Ормузский пролив смогут разблокировать только после того, как США вернут замороженные активы Ирану и компенсируют стране причиненный ущерб, заявил в беседе с RT иранский депутат Исмаил Коусари. Он отметил, что Штаты развязали конфликт и нанесли серьезный урон государству в ходе переговоров.

Если этого не произойдет, Ормузский пролив не будет разблокирован, — отметил Коусари.

Он добавил, что если Вашингтон откажется возместить потери, то Тегеран установит жесткий контроль над акваторией. Иран не допустит проникновения враждебных сил в регион, заключил парламентарий.

Ранее глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи заявил, что Россия и Китай получат особые условия для прохода через Ормузский пролив. Он отметил, что оба государства являются стратегическими партнерами и в дальнейшем будут пользоваться благоприятным подходом при транзите через пролив.

