Мужчину арестовали за изнасилование пяти 11-летних девочек в Приморье

Житель Артема Приморского края арестован по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении пяти 11-летних девочек, следует из сообщения пресс-службы СУ СК России по региону в Telegram-канале. По версии следствия, преступления совершались с июня 2025 года по май 2026 года.

Следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя города Артема. Он подозревается в совершении особо тяжкого преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, — сказано в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье о действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Следователи устанавливают другие эпизоды насилия над детьми с участием 40-летнего мужчины.

Ранее обвиняемый в надругательстве над пятилетней девочкой в подъезде тюменец признал свою вину и раскаялся в содеянном. Подозреваемого отправили в СИЗО до 26 июля. Мужчина числится в розыске у судебных приставов из-за долгов. По информации источников, в отношении 44-летнего россиянина открыто исполнительное производство на 334 тыс. рублей.