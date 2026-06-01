На КАД в Петербурге на месяц перекроют дорогу

На КАД в Петербурге на месяц перекроют дорогу

В Санкт-Петербурге на КАД у Выборгского шоссе на месяц перекроют дорогу, сообщает Gazeta.SPb. Участок пути будет закрыт с 2 по 30 июня на 18-м километре.

Сообщается, что на оставшихся полосах скорость ограничат до 50 км/час. Работы будут производиться по утвержденной схеме организации дорожного движения.

Будут установлены водоналивные барьеры, ограждающие место работ, а также смонтирована световая сигнализация в виде сигнальных фонарей дежурного освещения. Представители дорожного ведомства принесли извинения за временные неудобства.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал, что в Ярославле снято перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. По его словам, движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы, которое прервали из-за атаки БПЛА, восстановлено.