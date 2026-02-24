Многокилометровая пробка сковала КАД после массовой аварии Авария с большегрузами спровоцировала крупный затор на КАД

Два большегруза и два легковых автомобиля столкнулись на 57-м километре Кольцевой автодороги Санкт-Петербурга, сообщает Telegram-канал «78». Авария привела к образованию многокилометрового затора.

Пробка растянулась от развязки с Софийской улицей до Большого Обуховского моста. В настоящий момент движение на данном участке серьезно затруднено. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Ранее очевидцы сообщили о столкновении четырех машин, включая грузовую, на Западном скоростном диаметре Петербурга 20 февраля. Из-за аварии образовался почти пятикилометровый затор в районе съезда к набережной Екатерингофки, который также захватил въезд на трассу с Благодатной улицы.

Кроме того, в пресс-службе регионального УМВД сообщили о смертельном столкновении легкового автомобиля Kia Ceed с грузовиком DAF на трассе Р-298 Курск — Воронеж — Р22 «Каспий» в Воронежской области. В результате аварии водитель и три пассажира легковой машины погибли на месте происшествия.

Также в пресс-службе управления Госавтоинспекции сообщили, что вечером 23 февраля в Красногвардейском районе Петербурга служебный автомобиль пожарных совершил наезд на шестилетнего ребенка, который от полученных травм скончался. Трагедия произошла около семи часов вечера.