Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 12:27

Многокилометровая пробка сковала КАД после массовой аварии

Авария с большегрузами спровоцировала крупный затор на КАД

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Два большегруза и два легковых автомобиля столкнулись на 57-м километре Кольцевой автодороги Санкт-Петербурга, сообщает Telegram-канал «78». Авария привела к образованию многокилометрового затора.

Пробка растянулась от развязки с Софийской улицей до Большого Обуховского моста. В настоящий момент движение на данном участке серьезно затруднено. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Ранее очевидцы сообщили о столкновении четырех машин, включая грузовую, на Западном скоростном диаметре Петербурга 20 февраля. Из-за аварии образовался почти пятикилометровый затор в районе съезда к набережной Екатерингофки, который также захватил въезд на трассу с Благодатной улицы.

Кроме того, в пресс-службе регионального УМВД сообщили о смертельном столкновении легкового автомобиля Kia Ceed с грузовиком DAF на трассе Р-298 Курск — Воронеж — Р22 «Каспий» в Воронежской области. В результате аварии водитель и три пассажира легковой машины погибли на месте происшествия.

Также в пресс-службе управления Госавтоинспекции сообщили, что вечером 23 февраля в Красногвардейском районе Петербурга служебный автомобиль пожарных совершил наезд на шестилетнего ребенка, который от полученных травм скончался. Трагедия произошла около семи часов вечера.

Санкт-Петербург
КАД
аварии
ДТП
пробки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, могут ли признать Telegram экстремистским
«Это сложно»: Дмитриенко признался, почему скрывал роман с Пересильд
Тело погибшего на Кипре экс-главы «Уралкалия» Баумгертнера кремировали
«Открылись глаза»: в Кремле раскрыли, что почерпнула для себя РФ в ходе СВО
Песков назвал вопиющей идею Парижа и Лондона передать Киеву ядерную бомбу
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 февраля: где сбои в РФ
Кремль оставил интригу вокруг ядерных договоренностей России и США
В Кузбассе закроют ликеро-водочный завод
Песков ответил на вопрос о сотрудничестве Telegram с властями России
«Феноменальная консолидация»: Песков об изменениях в России с 2022 года
В Кремле ответили на сообщения о ядерной бомбе для Украины
Песков раскрыл, жива ли надежда на мир по Украине
«Это главное»: Песков назвал приоритетную цель СВО
Задавил повара и зарубил отца: что известно об алтайском Вагнере с топором
В Кремле ответили на вопрос о возможной передаче Киеву ядерной бомбы
Экономист рассказал, как получить единое пособие на ребенка
Психолог раскрыла, как вовремя распознать нарцисса в отношениях
Российская светская львица может умереть на Бали из-за лихорадки денге
Бойцы отряды БАРС купят боевых роботов на деньги датской компании
Япония разместит свое оружие недалеко от Тайваня
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.