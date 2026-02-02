Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 18:21

Цепочка из четырех аварий парализовала часть КАД

На КАД столкнулись 10 автомобилей в районе Кудрово

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Цепочка из четырех аварий с участием 10 автомобилей произошла днем 2 февраля на кольцевой автодороге (КАД) в районе Кудрово Ленинградской области, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону. Всего столкнулись пять легковых и пять грузовых машин, пострадал один человек.

На место происшествия незамедлительно выехали дежурные смены экстренных служб. Произошла цепочка из четырех ДТП в попутном направлении с участием пяти легковых и пяти грузовых автомобилей. Для обеспечения безопасности движение на участке было временно ограничено и осуществляется по одной полосе, — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры Ленобласти, начавшей проверку, одним из пострадавших автомобилей был каршеринг. Несмотря на то что спасатели ликвидировали последствия ДТП к 15:16 по московскому времени, серьезные заторы на участке сохранялись: к 17:00 пробка в сторону Кудрово растянулась на 7 км, а в обратную сторону — на 11.

Ранее в Красноярском крае на трассе «Сибирь» произошло смертельное ДТП, в котором погибли пять человек, включая четверых несовершеннолетних. Причиной столкновения с автомобилем «Газель» стал модульный дом, отцепившийся от буксировавшего его автомобиля и выехавший на встречную полосу. Еще четыре человека были госпитализированы.

аварии
ДТП
КАД
Ленинградская область
