02 февраля 2026 в 16:34

Названа причина ДТП на трассе «Сибирь», где погибли дети

Смертельное ДТП в Красноярском крае вызвал отцепившийся модульный дом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Причиной трагичной аварии на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае стал модульный дом, отцепившийся от буксировавшего его автомобиля, сообщили в управлении МВД России по региону. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Газелью». В результате погибли пять человек, включая четверых несовершеннолетних.

Водитель автомобиля «Ивеко» двигался со стороны Канска в сторону Красноярска, буксируя модульный дом, в этот момент произошло отсоединение прицепа, который выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Газель» под управлением 52-летнего водителя, — говорится в сообщении.

Уточняется, что еще четыре человека были госпитализированы. На месте аварии работают сотрудники полиции. Объезд участка ДТП производится через село Рыбное.

Ранее появилась информация, что в результате столкновения автобуса ПАЗ и грузовика на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» пять детей погибли и еще шесть получили травмы. Всего в автобусе находились 13 человек, в том числе 11 подростков.

Красноярский край
ДТП
аварии
погибшие
жертвы
пострадавшие
МВД
полиция
