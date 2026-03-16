Появились кадры задержания жителя Феодосии, собиравшего данные о ПВО

Опубликованы кадры задержания агента спецслужб Украины, который собирал для Киева данные о воздушном прикрытии критических объектов в Крыму, передает ТАСС. По данным ФСБ России, 45-летний житель Феодосии по своей инициативе пошел на контакт с украинской стороной посредством мессенджера Telegram.

[Кураторы] писали, чтобы сфотографировал личный состав, технику, самолеты, вертолеты, — признался мужчина.

Ранее сообщалось, что полученная от крымчанина информация использовалась ВСУ для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям Вооруженных сил РФ. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

До этого правоохранители в Калининградской области задержали 50-летнего жителя Черняховска, подозреваемого в поджоге автомобилей, принадлежащих сотрудникам силовых структур. Пламя уничтожило Ford и Volvo, а также повредило несколько соседних машин.