16 марта 2026 в 10:45

Появились кадры задержания жителя Феодосии, собиравшего данные о ПВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Опубликованы кадры задержания агента спецслужб Украины, который собирал для Киева данные о воздушном прикрытии критических объектов в Крыму, передает ТАСС. По данным ФСБ России, 45-летний житель Феодосии по своей инициативе пошел на контакт с украинской стороной посредством мессенджера Telegram.

[Кураторы] писали, чтобы сфотографировал личный состав, технику, самолеты, вертолеты, — признался мужчина.

Ранее сообщалось, что полученная от крымчанина информация использовалась ВСУ для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям Вооруженных сил РФ. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

До этого правоохранители в Калининградской области задержали 50-летнего жителя Черняховска, подозреваемого в поджоге автомобилей, принадлежащих сотрудникам силовых структур. Пламя уничтожило Ford и Volvo, а также повредило несколько соседних машин.

Крым
Украина
ФСБ
задержания
госизмена
