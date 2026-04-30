Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
30 апреля 2026 в 02:36

В США заявили о «грандиозной глупости» Запада из-за Украины

Аналитик Уотсон оценил поддержку Украины Западом как провал

Министерство финансов США
Подписывайтесь на нас в MAX

Успехи России делают миллиардные траты Запада на Украину бессмысленными, заявил политический аналитик Алан Уотсон в социальной сети. По его словам, дальнейшее финансирование Киева со стороны западных стран не дает результата.

Потратить еще миллиарды на поддержку военного режима Зеленского в Восточной Европе на российской границе — это грандиозная глупость. <…> Россия выиграла экономическую войну и выигрывает ее на земле, — написал он.

Также Уотсон заявил, что текущая политика поддержки Киева ведет к негативным последствиям для самой Украины. Он отметил, что Зеленский «уничтожит страну, прежде чем отказаться от своей патологической зависимости от власти».

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору написал, что требования Киева выдать дополнительный кредит от ЕС шокировало европейцев. После получения €90 млрд (8,82 трлн рублей) Украине понадобилось еще €19 млрд (1,8 трлн рублей) на следующий год.

Издание The Wall Street Journal писало, что Евросоюз с большой вероятностью возьмет новый кредит для Украины в 2027 году. Дефицит финансирования страны на следующий год только вырос.

США
Украина
Россия
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.