Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 апреля 2026 в 23:18

«Платите, Европа»: Зеленский шокировал западные страны новой выходкой

Журналист Христофору: требования Киева о новом кредите от ЕС шокировали Запад

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Требования Украины о дополнительном кредите от Евросоюза стали шоком для европейцев, заявил на своей странице в соцсетях кипрский журналист Алекс Христофору. После получения €90 млрд (8,82 трлн рублей) Киеву понадобилось еще €19 млрд (1,8 трлн рублей) на следующий год.

Христофору отметил, что ожидал повторных требований от Киева через несколько месяцев, но они начались уже сейчас. Он призвал европейцев «лезть глубже в карманы».

Платите, Европа. 19 млрд. Германия, лезь глубже в карманы <…>. Финны очень охотно дают деньги Украине. Так что, возможно, именно они смогут найти еще пару лишних миллиардов теперь, когда уже принят и утвержден пакет жесткой экономии, — отметил журналист.

Издание The Wall Street Journal писало, что ЕС, вероятно, придется брать новый кредит для Украины в 2027 году. Дефицит финансирования страны на следующий год увеличился.

Страны ЕС только недавно утвердили кредит в €19 млрд, который Украина обязуется вернуть только в случае выплаты так называемых репараций от России. Ряд СМИ уже отмечали глупость данной логики, ведь в итоге деньги будут браться из карманов европейцев.

Ранее сообщалось, что госпереворот на Украине с отставкой Зеленского возможен только после того, как США и Великобритания договорятся между собой и согласуют кандидатуру будущего лидера страны. Лондон и Вашингтон рассматривают на пост главы государства несколько кандидатов.

Европа
Украина
Владимир Зеленский
кредиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
Самое популярное
Общество

Общество

Москва

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.