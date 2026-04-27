Требования Украины о дополнительном кредите от Евросоюза стали шоком для европейцев, заявил на своей странице в соцсетях кипрский журналист Алекс Христофору. После получения €90 млрд (8,82 трлн рублей) Киеву понадобилось еще €19 млрд (1,8 трлн рублей) на следующий год.

Христофору отметил, что ожидал повторных требований от Киева через несколько месяцев, но они начались уже сейчас. Он призвал европейцев «лезть глубже в карманы».

Платите, Европа. 19 млрд. Германия, лезь глубже в карманы <…>. Финны очень охотно дают деньги Украине. Так что, возможно, именно они смогут найти еще пару лишних миллиардов теперь, когда уже принят и утвержден пакет жесткой экономии, — отметил журналист.

Издание The Wall Street Journal писало, что ЕС, вероятно, придется брать новый кредит для Украины в 2027 году. Дефицит финансирования страны на следующий год увеличился.

Страны ЕС только недавно утвердили кредит в €19 млрд, который Украина обязуется вернуть только в случае выплаты так называемых репараций от России. Ряд СМИ уже отмечали глупость данной логики, ведь в итоге деньги будут браться из карманов европейцев.

