Экс-депутат Рады ответил, что послужит началом госпереворота на Украине

Госпереворот на Украине с отставкой президента Владимира Зеленского возможен только после того, как США и Великобритания договорятся между собой и согласуют кандидатуру будущего лидера страны, предположил в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, Лондон и Вашингтон рассматривают на пост главы государства несколько кандидатов. Он отметил, что в их числе глава офиса президента Украины Кирилл Буданов и экс-главком ВСУ Валерий Залужный.

Переворот на Украине возможен, когда Запад придет к выводу, что нужна перезагрузка. Зеленский должен взять на себя весь негатив и уйти. Но для этого надо, чтобы были согласованные действия Лондона и Вашингтона. И США, и Британия борются за контроль над Украиной. У них есть свои кандидаты. Со стороны США может быть рассмотрен Буданов, а со стороны Великобритании — Залужный. Зеленский в свою очередь хочет гарантий не Украине, а лично себе, чтобы не тронули его семью, ближайшее окружение и не забрали деньги, которые он украл у украинского, американского, французского и других народов, — сказал Олейник.

Ранее политолог Михаил Павлив заявил, что Буданов и руководитель парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия могут устроить «тихий переворот» на Украине. По его словам, эта история вызревает уже не менее полугода и набирает обороты на фоне попыток команды главы Белого дома Дональда Трампа противодействовать влиянию Лондона на Киев.