18 мая 2026 в 01:13

Суд оставил без движения жалобу экс-замминистра Тимура Иванова

Суд оставил без движения жалобу экс-замминистра обороны Тимура Иванова на решение по иску к военкомату, сообщает РИА Новости. Ему предоставили время для исправления недостатков до 31 мая 2026 года.

Иванов в конце октября прошлого года направил в военный комиссариат обращение с просьбой отпустить его на СВО. Он рассказал, что так и не получил ответа, поэтому подал иск. Однако Мещанский суд Москвы отклонил его, после чего Иванов подал апелляцию.

Апелляционную жалобу оставить без движения. Назначить срок — до 31 мая 2026 года для исправления недостатков, — говорится в материалах дела.

В документе отмечается, что жалоба не соответствует требованиям Кодекса административного судопроизводства. К ней не был приложен документ об уплате госпошлины.

Сам Иванов участвовал в заседании по видео-конференц-связи из СИЗО и заявлял, что ему «не дают исполнить свои права для того, чтоб защитить Родину и искупить кровью». Представитель Минобороны в суде утверждал, что ответ был направлен вовремя. Он представил документ с отметкой от 24 декабря. Адвокаты Иванова настаивали, что срок ответа превышал 30 дней.

Ранее Иванов, выступая в Симоновском районном суде Москвы, вновь заявил о своей невиновности. В закрытом режиме там начали рассматривать второе уголовное дело коррупционной направленности в отношении уже осужденного экс-чиновника. Его обвиняют в получении взяток на 1,415 млрд рублей.

