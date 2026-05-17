Исполнительный директор Международного бюро мира Райнер Браун заявил, что Европе следует наладить отношения с Россией, передает Berliner Zeitung. По его мнению, Москва не заинтересована в конфликте с НАТО и готова к компромиссам ради снижения напряженности.

Эксперт отметил, что теперь шаг навстречу должен сделать Запад. Он добавил, что поддержание разумных отношений с Россией всегда соответствовало интересам Европы.

Браун также заявил, что на Западе продолжают воспринимать Россию исключительно через призму конфронтации. По его словам, отказ от диалога может привести Европу к затяжному политическому тупику.

Ранее Браун заявил: Москва больше не намерена терпеть выходки Запада. По его словам, Россия демонстрирует позицию сильной державы, которую необходимо уважать. Он отметил, что на Западе любые действия России воспринимают исключительно как конфронтацию. Образ РФ как врага долгое время определял политику Германии, подчеркнул эксперт.

До этого сооснователь немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт заявила: правительство Германии должно принять предложение президента РФ Владимира Путина о посредничестве бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера на переговорах между Россией и Европой. Так она прокомментировала сообщения о прибытии министра обороны Германии Бориса Писториуса в Киев для заключения сделки с президентом Украины Владимиром Зеленским о совместном производстве оружия.