17 мая 2026 в 23:03

США и Китай неожиданно нашли общий язык по КНДР и Ирану

Белый дом заявил о достижении понимания с КНР об Ормузе и денуклеаризации КНДР

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В администрации США заявили, что Вашингтон и Пекин пришли к общему пониманию по ключевым международным вопросам, передает пресс-служба Белого дома. Речь идет о денуклеаризации КНДР и ситуации вокруг Ормузского пролива.

Президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин подтвердили общую цель по отказу КНДР от ядерного оружия. Также стороны, как утверждается, согласились с тем, что Иран не должен обладать ядерным оружием.

Лидеры двух стран выступили за открытие Ормузского пролива, подчеркнули в Белом доме. Ни одно государство или организация не должны взимать плату за проход через него, добавили в источнике.

Ранее американский президент заявил, что США готовы получить запасы иранского обогащенного урана любыми способами. По его словам, Вашингтон допускает проведение операции на территории Исламской Республики, если Тегеран откажется передать материалы добровольно.

До этого глава иранского МИД Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран и Вашингтон отложили обсуждение вопроса иранского обогащенного урана из-за серьезных разногласий. По его словам, стороны сочли тему слишком сложной для текущего этапа переговоров.

