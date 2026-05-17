На Украине мужчина прыгнул в канал, пытаясь скрыться от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и полиции, передает RT. Инцидент произошел на территории Киева, отметили в источнике.
Очевидцы утверждают, что мужчину из воды вытащила женщина, находившаяся рядом на каяке. Другие обстоятельства произошедшего не уточняются.
Ранее в Днепропетровске мужчина скончался во время прохождения военно-врачебной комиссии в местном ТЦК. По данным военкомов, призывника задержали 5 мая и сразу же отправили на медосвидетельствование.
До этого в украинском городе Измаиле местные жители, предположительно являющиеся представителями цыганской диаспоры, дали жесткий отпор сотрудникам ТЦК и выдворили их из населенного пункта. Мужчины на мотоциклах устроили за ними погоню по проселочной дороге.
Кроме того, на Украине с каждым днем усиливается сопротивление насильственной мобилизации, рассказали в источнике. Отмечается, что действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан приводят к скандалам и протестам.