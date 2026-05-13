13 мая 2026 в 18:29

На Западе разглядели на Украине печальную для властей тенденцию

RS: на Украине усиливается протест против силовой мобилизации

Военнослужащие ВСУ
На Украине с каждым днем усиливается сопротивление насильственной мобилизации, пишет Responsible Statecraft. Отмечается, что действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан приводят к скандалам и протестам.

Боевые действия затягиваются, и гражданское неповиновение становится все более ожесточенным. 2025 год ознаменовался волной убийств военных комиссаров, — говорится в публикации.

В статье отмечается, что на карту поставлено нечто большее, чем победа или поражение Украины. Указывается, что продолжение конфликта обострило глубокий экономический и демографический кризис, который угрожает будущему и стабильности страны, а также нормальному функционированию государства. Также подчеркивается, что украинское государство остается на плаву исключительно благодаря крупным кредитам из Европы.

До этого на Украине задержали мужчину, который угрожал сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) гранатами и ударил одного из них ножом. Им оказался 55-летний местный житель. Кроме того, сообщалось, что он дважды выстрелил из пневматического пистолета.

Европа
Украина
мобилизация
ТЦК
