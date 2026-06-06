Украинцев — в окопы. Принято решение: ЕС выгонит беженцев-нахлебников

Представители европейских силовых структур заявляют, что с марта 2027 года прием в качестве беженцев на территории ЕС украинцев призывного возраста прекратится. Эксперты уверены, что причина заключается как в нехватке контингента для ВСУ, так и в том, что мигранты с Украины непомерной нагрузкой легли на социальную и экономическую систему Евросоюза. Почему ЕС ужесточает миграционные нормы для выходцев с Украины и к чему это приведет — в материале NEWS.ru.

О чем Киев предупредили австрийцы

После марта 2027 года Евросоюз перестанет автоматически давать статус беженцев украинским мужчинам 23–60 лет, заявил глава МВД Австрии Герхард Карнер. «Украина нуждается в своих гражданах мужского пола призывного возраста», — подчеркнул он.

Ранее издание Euractiv сообщило, что в планах у руководства ЕС исключить украинских беженцев призывного возраста из программы предоставления убежища, а также исключить из временной схемы защиты тех граждан Украины, которые проникли на территорию Евросоюза нелегально.

Если раньше ограничения на въезд украинцев осуществлялись на уровне отдельных государств, например, Польши, то теперь речь идет об общеевропейском решении этого вопроса.

Ужесточение миграционного контроля в отношении украинцев, о чем сейчас говорят в Европе, является в первую очередь инициативой Киева, указал бывший депутат Верховной рады, политолог Спиридон Килинкаров.

«Украинская власть на протяжении длительного времени обращается к представителям Европейского союза и лидерам европейских стран с призывом о создании определенных условий, при которых люди мобилизационного возраста от 24 или 25 лет до 60 лет, вернутся обратно на территорию Украины. И естественно, они должны быть мобилизованы и воевать в интересах этого самого режима», — заявил в разговоре с NEWS.ru экс-парламентарий.

ВС Украины Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Основной причиной ужесточения миграционного контроля для украинцев стали опасения Евросоюза по поводу этого контингента, в беседе с NEWS.ru отметил ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский.

«До европейского руководства, кажется, начало доходить, что у них на территории собралось несколько миллионов мужчин призывного возраста, которые находятся под защитой и не работают, получая пособия. Эти люди, воспитанные буквально годами бесплатной еды, льготных условий и особого отношения в Евросоюзе, на Украину возвращаться не планируют. Когда европейское руководство окончательно перекроет кран с подачками, это станет достаточно серьезной угрозой для ЕС. Уже сейчас беженцы с Украины, довольно успешно участвуют в криминальных разборках на территории Евросоюза и формируют свою сеть оргпреступности. Поэтому не пускать новых и депортировать нынешних беженцев — это единственный выход», — подчеркнул эксперт.

По мнению Килинкарова, украинский контингент в Европе сам по себе является фактором нестабильности. «Безусловно, для европейцев огромные украинские диаспоры — определенная проблема. В ЕС не рассчитывали на столь длительный конфликт, когда планировали все свои специальные выплаты. Конечно, это тяжелым бременем ложится на их бюджеты. Но это не главная причина», — считает политолог.

Чем объясняется изменение отношения к украинцам в Европе

В основе этих инициатив лежит желание и Европы, и властей Украины воевать с Россией «до последнего украинца», уверен Килинкаров.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

«Главная причина в том, что они хотят восполнить ряды ВСУ, чтобы продолжать противостоять Российской Федерации ценой жизни украинцев. И то, что этот контингент не слишком мотивирован воевать, ни Европу, ни Украину особо не волнует. Есть негласный договор, двухсторонние обязательства: Европа финансирует Украину, а Украина обеспечивает фронт живой силой. Но сейчас с этой задачей украинская власть самостоятельно не справляется. А значит, нужно усиливать принудительную мобилизацию как внутри страны, так и депортировать призывников из Европы», — пояснил экс-парламентарий.

Показательно, что разговоры об ужесточении миграционных правил ведутся не со стороны европейских политиков, а со стороны силовиков, отметил Килинкаров. По его словам, Европа не может просто так взять и объявить массовую депортацию украинцев.

«Конечно, Европа не может политически принять решение и сказать: „Мы депортируем всех украинцев призывного возраста“. Для ЕС такой шаг стал бы репутационной катастрофой. Поскольку права беженцев и мигрантов — это основа их так называемых европейских ценностей. Как они могут от этого публично отказаться? Но, не делая прямых политических заявлений, европейские власти будут предпринимать определенный ряд процедур, которые создадут условия, при которых прибывающие в Европу украинцы не смогут обрести статус беженца. А в отношении тех, у кого этот статус есть, за любое малейшее правонарушение, даже административного характера, они могут быть депортированы», — уверен эксперт.

Однако, по словам Килинкарова, выловить украинских мигрантов в Европе и депортировать их на родину будет не так просто.

«Люди тоже, знаете ли, не дураки. Украинцы в случае возникновения таких угроз, конечно, будут искать третьи страны. Они будут выезжать с территории Европы. И точно не вернутся на Украину. Воевать за этот режим они не пойдут. Не для того они убегали, платили $20 тыс., чтобы выехать, а потом вернуться и опять попасть на войну», — подытожил экс-депутат.

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