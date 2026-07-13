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13 июля 2026 в 18:02

Женщина не выжила после подаренного полета

Женщина погибла при крушении самолета в Австрии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Пилот и 47-летняя пассажирка погибли, а двое других человек пострадали при крушении легкомоторного самолета Piper PA-28 в районе Нойхауса в Нижней Австрии, сообщает газета Kronen Zeitung. Полет на курорт Зальцкаммергут женщине подарил 41-летний мужчина.

Сам он получил тяжелые травмы и был госпитализирован. 15-летняя племянница заказчика рейса почти не пострадала. Ей оказали медицинскую помощь, после чего она покинула больницу.

Ранее старший детектив-суперинтендант полиции Кента и Эссекса Морган Кронин сообщил, что в результате крушения легкомоторного самолета Cessna на юго-востоке Великобритании погибли два человека. Инцидент произошел 30 июня в районе деревни Хай-Онгар в графстве Эссекс. Самолет вылетел с частного аэродрома в Норт-Уилде для выполнения прогулочного полета.

Кроме того, региональное управление МЧС РФ сообщило, что при аварийной посадке сверхлегкого самолета в Ленинградской области погиб один человек. По предварительной информации, происшествие случилось вечером 28 июня на аэродроме поселка Сельцо Волосовского района.

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